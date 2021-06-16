صورة تعبيرية

مصرع قاصر غرقا في نهر “سبو ” نواحي فاس

2021-06-16 / 1:26 مساءً
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هبة بريس - خالد العروسي

لقي قاصر حتفه غرقا، زوال الثلاثاء 15 يونيو الجاري، في نهر “سبو” القريب من تعاونية الحرشة سيدي احرازم ضواحي مدينة فاس، أثناء السباحة.

ووفقا لما أوردته مصادر ” هبة بريس “، فإن الهالك الذي يبلغ من العمر 14 سنة كان في رحلة استجمام رفقة أصدقائه، قبل أن يتعرض للغرق ويفارق الحياة على الفور. مبرزة أن الضحية ينحدر من حي المصلى التابع لمقاطعة جنان الورد بفاس

هذا ،وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى النهر التابع إداريا لجماعة سيدي حرازم، مصالح السلطة المحلية والدرك الملكي، فضلا عن عناصر الوقاية ، التي عملت على انتشال جثة الضحية، قبل نقلها، على متن سيارة لنقل الأموات، صوب مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت السلطات المعنية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث. تضيف ذات المصادر

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