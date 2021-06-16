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الONCF يطلق عرضا خاصا للترحيب بالمغاربة المقيمين بالخارج

2021-06-16 / 12:40 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن إطلاقه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو خطة خاصة للترحيب بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تماشيا مع التعليمات الملكية التي تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج .

وقال بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 ، عزز الأخير خطة النقل الخاصة به من خلال برمجة قطارات خاصة ، لا سيما من نقاط الدخول الرئيسية الجوية والبحرية.

وكشف المكتب، أن الانطلاق من طنجة إلى الجنوب (الرباط / الدار البيضاء / مراكش) والانطلاق نحو الشرق (فاس- الناظور- وجدة) خصص له عرض إجمالي يعادل 21 قطار يوميا.

وبخصوص الانطلاق من مطار محمد الخامس الدولي إلى الدار البيضاء تم تخصيص 10 قطارات بمعدل ساعتين تغطي اليوم بأكمله من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك ، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) سعر ترحيب “AHLAN” حصريًا للمقيمين المقيمين بالخارج حيث يقدم تخفيضًا بنسبة 50٪ على تذكرة العودة من وإلى جميع وجهات القطارات وعلى متن جميع محطات البراق والأطلس و TNR.

وتستهدف تعرفة “أهلاً” المغاربة المقيمين بالخارجذ للترحيب بهم فور وصولهم إلى المغرب لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم ومرافقتهم عند عودتهم للوصول إلى مطارات وموانئ مدن المملكة التي يخدمها القطار

وختم المكتب بلاغه الصحفي، مؤكدا أن هذا السعر ساري المفعول طوال فترة الصيف من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2021 عند تقديم تذكرة دخول ومغادرة المغرب (طائرة / قارب).

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