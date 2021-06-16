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توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بميناء “مارينا سمير” بالمضيق

2021-06-16 / 11:35 صباحًا
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هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء “مارينا سمير” بمدينة المضيق، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في أنشطة شبكة إجرامية للتهريب الدولي المخدرات.

وحسب مصدر أمني، فقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، لتنفيذ عقوبة سجنية مدتها ست سنوات صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي، وذلك على اثر تورطه في المشاركة في عمليات دولية للاتجار في مخدر الكوكايين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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