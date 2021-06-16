فضيحة تهز جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.. “فوضى” و”غش علني” بالامتحانات

2021-06-16 / 11:05 صباحًا
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هبة بريس - القنيطرة

فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي هزت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بسبب تسريب فيديو يوثق لفوضى وغش علني بالامتحانات.

الفيديو المسرب والذي اطلعت عليه هبة بريس، يوثق للامتحانات التي شهدتها الجامعة أمس الثلاثاء، والفوضى والغش بالهواتف وبين الطلبة داخل أحد الأقسام وعلى مرأى ومسمع المراقبين.

وفي هذا الصدد، انتقد عدد من المتتبعين تدبير رئاسة الجامعة للامتحانات، محملينها وعميد الكلية المعنية مسؤولية هذه الفوضى ومطالبين بضرورة فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة.

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‫2 تعليقات

  2. لقد تمت مقاطعة ذلك الامتحان … ما نشر صور بعد تأكد الأساتذة من ان الامتحان ملغى و سيعاد في وقت لاحق… لا يمكن قبول اختبار بهذا الشكل حتى في افقر دولة في العالم…

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