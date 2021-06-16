صحيفة: يمكن للمغرب أن يعوّل على أصدقائه الفرنسيين بالبرلمان الأوربي

هبة بريس - متابعة

أكد موقع “ميديابارت” الفرنسي، على أنه عندما يتعلق الأمر بمصالح المغرب؛ فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الفرنسيين يشكلون مجموعة لوحدها في أوروبا.

وتحت عنوان: “في البرلمان الأوروبي.. يمكن للمغرب أن يعوّل على أصدقائه الفرنسيين”، ذكر الموقع في مقال مطول له، أن غالبية المنتخبين الأوروبيين صوتوا في نهاية الأسبوع الماضي على قرار يأسف لاستخدام الرباط لآلاف المهاجرين “كوسيلة للضغط السياسي” على مدريد، إلا أن 64 برلمانيا فرنسيا من بين 79 نائبا صوتوا ضد القرار أو امتنعوا عن انتقاد المغرب.

ونقل الموقع، عن ناتالي لوازو، التي ترأس كتلة الأغلبية الرئاسية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، قولها إن القرار “يخطئ بتجاوزاته” في صيغ معينة. على سبيل المثال، من خلال التأكيد على أن “معظم الأطفال يعتقدون أنهم كانوا فقط يشاركون في رحلة مدرسية بسيطة إلى سبتة”.

كما أن القرار، تضيف المسؤولة الفرنسية، لم يذكر ما تحدثت عنه التحقيقات بشأن سوء معاملة الشرطة الاسبانية للمهاجرين، مشددة على أنه “من الضروري ألا يتوقف الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عند توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب بشأن قضية الهجرة”.

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