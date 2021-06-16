تسريب مقطع من أغنية مسلم و أيمن السرحاني يثير التساؤل

2021-06-16 / 9:39 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تدوالت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من الأغنية المسربة التي جمعت كل من الفنانين أيمن السرحاني و مسلم.

و تفاجأ جمهوري الفنانين زوال يوم الثلاثاء، بتسريب مقطع من الديو الذي جمع السرحاني و الرابور مسلم، و الذي كان من المرتقب أن يرى النور في الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي جعلهم يطرحون عدة تساؤلات حول الشخص الذي قام بهذا الفعل؟ و ما هو الغرض منه؟.

و في سياق متصل، حظي العمل بإعجاب كبير من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة و أن مسلم أدى اللون الرومانسي الذي أضحى يبدع فيه، بعد أغنيته التي لاقت نجاحا كبيرا “my lady” و التي شاركته في الفيديو كليب زوجته الفنانة أمل صقر.

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‫2 تعليقات

  1. واو مشكل كبير غادي يغير مجرى الكرة الارضية و سيكون سببا في ضهور المسيح الدجال و نزول المهدي المنتضر. العالم بأسره كايفكر كيفاش يتخلصو من كورونا و التداعيات ديالها و حنا الفنانين ديال ريال و نص كايتساءلو شكون سرب مقطع من تخربيقة ماشي أغنية

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