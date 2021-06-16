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جامعة محمد الخامس الأولى بالمغرب ضمن التصنيف العالمي “ليدن CWTS”

2021-06-16 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

تم إدراج جامعة محمد الخامس، باعتبارها أول جامعة مغربية، ضمن التصنيف العالمي “ليدن CWTS” الصادر في يونيو، برسم 2021، وذلك ضمن 1225 جامعة من 69 بلدا، من بينها 27 جامعة إفريقية و26 عربية.

وأفاد بلاغ لجامعة محمد الخامس بأن أربعة بلدان استطاعت أن تنضم، وللمرة الأولى، لهذا التصنيف، ويتعلق الأمر بالمغرب ونيجيريا وفييتنام.

وأوضح المصدر أن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا التابع لجامعة ليدن بهولندا يصدر سنويا، ومنذ 2007، تصنيف أفضل 1225 جامعة عبر العالم، بالاستناد حصريا إلى مؤشرات مرتبطة بالبحث.

ويرتكز هذا التصنيف الدولي على أربعة مؤشرات ترتبط بالبحث، ويتعلق الأمر بمؤشرات الأثر العلمي للمنشورات، والتعاون الدولي، والمنشورات ذات الوصول الحر، ومقاربة النوع في صفوف الباحثين الذين يصدرون المنشورات.

ويتم استخلاص المعطيات المستخدمة في إنجاز هذا التصنيف، من قاعدة المعطيات العلمية الدولية “شبكة العلوم” (ويب أوف ساينس)، على مدى السنوات الأربع الأخيرة.

وتشمل البلدان التي تم تصنيف أكبر عدد من جامعاتها ضمن هذا التصنيف كلا من الصين (221 جامعة)، تليها الولايات المتحدة (200)، والمملكة المتحدة (61)، واليابان (55)، وألمانيا (54)، وكوريا الجنوبية (46).

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