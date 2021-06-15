طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لـ”كتائب القسام” في غزة

هبة بريس- وكالات

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، موقع الخيل التابع لـ”كتائب القسام” بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة “حماس” في غزة بأن الطيران الإسرائيلي هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.

وأشارت مصادر إلى أنه تم استهداف الموقع بصاروخ من طائرة استطلاع، ثم كررت استهدافه بطائرة حربية.

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الأولى في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.

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