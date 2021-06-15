حجز أزيد من 470 تذكرة بالخطوط الملكية في ظرف يومين

هبة بريس- الرباط

كشفت معطيات قدمتها الخطوط الملكية المغربية ، أنه قد سجل الى حدود اليوم الثلاثاء 15 يونيو حجز 470.000 تذكرة، بعد العملية الاستثنائية، التي أطلقتها الشركة تفاعلا مع التعليمات الملكية الرامية الى تسهيل عملية دخول المهاجرين المغاربة المقمين بالخارج.

وقد سجل إلى حدود الساعة 11 صباحًا أمس الاثنين ، 120 ألف حجز بعد ساعات قليلة من إطلاق العروض الجديدة، ليرتفع عدد الحجوزات خلال الساعات الموالية حتى بلغ بيع 470.000 تذكرة، عند الساعة الثالثة من يومه الثلاثاء.

وأصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودة مغاربة المهجر إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة, وذلك في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

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