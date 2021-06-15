السعودية تجدد دعمها للمغرب في قضية وحدته الترابية

2021-06-15 / 11:02 مساءً
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أعلنت السعودية عن دعمها للمغرب في إيجاد “حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية” بناء على قرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة.‏
وجاء ذلك في كلمة مندوب السعودية أمام “لجنة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان ‏والشعوب المستعمرة” المنعقدة يوم الثلاثاء.

وأعرب ممثل السعودية عن ترحيب المملكة بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المغرب إلى جانب ‏الجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”، داعيا إلى “الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع ‏طويل الأمد”.

وجدد التأكيد على “دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في ‏الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.

وأضاف أن المملكة السعودية “تجدد تأييدها للإجراءات التي اتخذتها مملكة ‏المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة لمعبر الكركرات”، معربا عن رفض “أي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة أو ‏التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني”.

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