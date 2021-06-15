الملك يُهنئ “نفتالي بينيت” بعد انتخابه رئيسا للوزراء بإسرائيل

هبة بريس- الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لنفتالي بينيت، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للوزراء بدولة إسرائيل.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب لمعاليكم عن أحر تهانئي وأخلص متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية”.

وأضاف الملك محمد السادس في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام”.

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