نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالجزائر الأدنى تاريخيا

هبة بريس- وكالات

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر، 23,03 في المائة في رقم هو الأدنى تاريخيا، بحسب الارقام الرسمية غير النهائية التي اعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 15 يونيو2021.

ومن أصل 24 مليون شخص يحق لهم الاقتراع، أشارت السلطة إلى أن 5,6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم، علما بأن أكثر من مليونا من هذه الأصوات اعتبرت لاغية. وخلال استفتاء نوفمبر بلغت نسبة الامتناع عن المشاركة 70 في المئة.

وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70 في المائة خلال الانتخابات التشريعيّة عام 2017 (42,90 في المئة عام 2012).

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