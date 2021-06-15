الإفراج عن رئيس حزب “قلب تونس” بعد عدة أشهر في السجن

هبة بريس- وكالات

قرر القضاء التونسي الإفراج، اليوم الثلاثاء، عن رئيس حزب “قلب تونس”، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لعام 2019، نبيل القروي، بعدما قضى عدة أشهر في السجن.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن القروي، المحامي رمزي بن دي ة، في تصريح صحفي، أن “محكمة التعقيب قررت نقض قرار سابق، دون إحالة، مع إبطال قرار تمديد إيقاف رئيس حزب قلب تونس، وبالتالي الإفراج عنه”.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد اتهم، يوم الخميس الماضي، ثلاثة خبراء مكلفين بإجراء خبرة مالية حول أنشطة القروي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0