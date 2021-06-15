مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على تشريع القنب الهندي بالمغرب

2021-06-15 / 8:14 مساءً
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هبة بريس- الرباط

صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية خلال جلسة عمومية اليوم الثلاثاء 15 يونيو، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ووافق على المشروع 61 نائبا ومعارضة 25 آخرين، حيث كان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة عامة الأسبوع الماضي، بالأغلبية أيضا، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،بعد ادخال تعديلات عليه.

ويروم هذا المشروع إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص،كما سيتم إحداث وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة

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