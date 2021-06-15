“مرحبا 2021 “.. لائحة المدن والفنادق التي ستستقبل“مغاربة العالم”لقضاء فترة “الحجر الصحي”

هبة بريس- الرباط

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، عن لائحة الفنادق التي ستخصص لمغاربة العالم من أجل قضاء فترة الحجر الصحي.

وأعلنت الوزيرة بدء عملية “مرحبا 2021” لاستقبال مغاربة الخارج، مؤكدة أن جميع المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية معبأة لتمر هذه العملية بشكل جيد، مشيرة الى أن الفنادق التي تم تحديدها من قبل السلطات المغربية لاستقبال مغاربة العالم في فترة الحجر الصحي موجودة بكل جهات المملكة المغربية.

وأفادت الوزيرة أن الأمر يتعلق بكل من مدن الدار البيضاء، طنجة أصيلة، وتطوان، والصويرة، وانزكان أيت ملول، والداخلة، وورززات، والناظور، ووجدة، وأكادير، والعيون، والحسيمة، ومراكش، والرباط، وفاس، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا نشر لائحة الفنادق بشكل رسمي وسيتم إبلاغ شركات الطيران بهذه الفنادق.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحاملين لشهادات التلقيح الأجنبية سيستفيدون من نفس الامتيازات التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0