“بديلا للموانئ الاسبانية “.. المغرب والبرتغال يدرسان إطلاق خط بحري بين مينائي طنجة المتوسط و”بورتيماو “

2021-06-15 / 6:50 مساءً
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هبة بريس- الرباط

يناقش المغرب والبرتغال إقامة خط بحري بين مينائي “بورتيماو” وطنجة المتوسط شمال المملكة​​، وذلك لتيسير عبور الجالية المغربية المقيمة بعدد من الدول الأوربية في إطار عملية “مرحبا 2021”.

ويمكن أن يشكل هذا الخط البحري، بديلاً للموانئ الاسبانية بعد أن قرر المغرب استثناءها من عملية مرحبا لهذه للسنة بالتزامن مع الأزمة الدبلوماسية التي تسببت فيها مدريد عقب استقبالها لزعيم الجبهة الانفصالية، كما سيسمح هذا الخط للمغاربة بالسفر إلى أوروبا عن طريق البحر.

ويقع ميناء بورتيماو في جنوب البرتغال، بين طرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​، حيث تبلغ المسافة بين بورتيماو وطنجة 148 ميلاً بحرياً. وهو ما يمثل وقت عبور أقل من 9 ساعات ، مقابل 40 ساعة بين ميناءي طنجة المتوسط وسات.

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