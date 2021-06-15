سعيد أمزازي

أمزازي: نسبة الحاضرين بامتحانات البكالوريا بلغت 96.50 %

2021-06-15 / 5:25 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن امتحانات الدورة العادية لنيل شهادة البكالوريا مرت في أجواء جيدة وإيجابية.

وذكر أمزازي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أجواء الامتحانات طبعها انخراط جميع الفاعلين بجد ومسؤولية في تفعيل الإجراءات الوقائية التي تم إقرارها والتقيد التام بها، مما ساهم بشكل فعال في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأضاف الوزير، أن العدد الإجمالي للحاضرين في الامتحانات بلغ 444.233 بنسبة حضور تحددت في 96.50 بالمائة لدى المترشحين الممدرسين، و63.20 بالمائة لدى المترشحين الأحرار، مشيرا الل أن هذه النسب تعكس إقبالا كثيفا على اجتياز اختبارات هذه الدورة، مقارنة مع سابقاتها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب ممثلي الموظفين بالتعليم.. أزيد من 223 ألف ناخب سيدلون بأصواتهم

انتخاب ممثلي الموظفين بالتعليم.. أزيد من 223 ألف ناخب…

2021-06-15 / 2:40 مساءً
Photo of يهم الطلبة.. استمرار الترشيح للأقسام التحضيرية إلى غاية 21 يونيو

يهم الطلبة.. استمرار الترشيح للأقسام التحضيرية إلى غاية 21…

2021-06-15 / 9:28 صباحًا
Photo of الأطر التعليمية تواصل تصحيح امتحانات البكالوريا و التفاؤل يسود التلاميذ

الأطر التعليمية تواصل تصحيح امتحانات البكالوريا و التفاؤل يسود…

2021-06-14 / 6:27 مساءً
Photo of يهم طلبة الأقسام التحضيرية.. 300 تذكرة مجانية لاجتياز المباريات بفرنسا

يهم طلبة الأقسام التحضيرية.. 300 تذكرة مجانية لاجتياز المباريات…

2021-06-14 / 1:45 مساءً
Photo of ضبط أحدهما يغش بامتحانات البكالوريا.. شقيقين يعتديان على إطار تعليمي بميسور

ضبط أحدهما يغش بامتحانات البكالوريا.. شقيقين يعتديان على إطار…

2021-06-14 / 9:36 صباحًا
Photo of أمزازي ينفي حصوله على الجنسية الاسبانية

أمزازي ينفي حصوله على الجنسية الاسبانية

2021-06-13 / 11:35 مساءً
Photo of البيضاء.. امتحانات الباكالوريا تدخل سجن عين السبع

البيضاء.. امتحانات الباكالوريا تدخل سجن عين السبع

2021-06-12 / 2:05 مساءً
Photo of تنويه بأكاديمية جهة الدارالبيضاء-سطات في إنجاح امتحانات البكلوريا

تنويه بأكاديمية جهة الدارالبيضاء-سطات في إنجاح امتحانات البكلوريا

2021-06-11 / 3:05 مساءً
Photo of امتحانات الباكالوريا تمر بإقليم الجديدة في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا + فيديو

امتحانات الباكالوريا تمر بإقليم الجديدة في ظروف استثنائية فرضتها…

2021-06-09 / 3:23 مساءً
Photo of أكاديمية الرباط سلا: نسبة المترشحين الحاضرين للامتحانات بلغت 38، 93 %

أكاديمية الرباط سلا: نسبة المترشحين الحاضرين للامتحانات بلغت 38،…

2021-06-09 / 1:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق