أمزازي: نسبة الحاضرين بامتحانات البكالوريا بلغت 96.50 %

هبة بريس - الرباط

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن امتحانات الدورة العادية لنيل شهادة البكالوريا مرت في أجواء جيدة وإيجابية.

وذكر أمزازي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أجواء الامتحانات طبعها انخراط جميع الفاعلين بجد ومسؤولية في تفعيل الإجراءات الوقائية التي تم إقرارها والتقيد التام بها، مما ساهم بشكل فعال في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأضاف الوزير، أن العدد الإجمالي للحاضرين في الامتحانات بلغ 444.233 بنسبة حضور تحددت في 96.50 بالمائة لدى المترشحين الممدرسين، و63.20 بالمائة لدى المترشحين الأحرار، مشيرا الل أن هذه النسب تعكس إقبالا كثيفا على اجتياز اختبارات هذه الدورة، مقارنة مع سابقاتها.

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