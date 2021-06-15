نبيل القروي

تونس.. القضاء يقرر الإفراج عن نبيل القروي

2021-06-15 / 4:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قرر القضاء التونسي الإفراج عن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس (أحد أبرز أقطاب الائتلاف الحاكم)، والذي يقضي عقوبة السجن بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وأكد محامي القروي، رمزي بن دية، لوسائل إعلام محلية، أنه تقرر الإفراج عن موكله “بعدما أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قرارا بالنقض دون إحالة مع إبطال قرار التمديد في إيقاف رئيس حزب قلب تونس، والإفراج الحيني عنه”.

كما أكدت صفحة القروي الرسمية على فيسبوك وقناة نسمة التي يمتلكها خبر الإفراج عنه، مشيرة إلى أن محكمة التعقيب قررت إبطال قرار التمديد في ايقاف القروي لفترة أربعة أشهر، مع الإفراج عنه بشكل فوري.

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