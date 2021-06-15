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الامارات تجدد “دعمها الكامل” لسيادة المغرب على صحرائه

2021-06-15 / 3:52 مساءً
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هبة بريس

جددت الامارات العربية المتحدة، أمام اللجنة ال24 للأمم المتحدة، دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه، فضلا عن ” جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن وحدة أراضيها وحماية مواطنيها”.

وقال الممثل الاماراتي الى هذا الاجتماع، أمس الاثنين بنيويورك، إن الامارات “تدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الأمن”.

كما رحبت بعقد المائدتين المستديرتين بجنيف عامي 2018 و2019، داعية الى مواصلة دعم استمرار المفاوضات التي انطلقت عام 2007، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وذكر الدبلوماسي الاماراتي بأنه “ترجمة للعلاقات التاريخية والقوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، قامت دولة الإمارات بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بتاريخِ 4 نونبر 2020”.

وأضاف أن الإمارات ترحب بالمبادرات التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان، الى جانب التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وخلص الدبلوماسي الاماراتي إلى أن بلاده “تشيد بالجهود التي قام بها المغرب من أجل تنمية جهة الصحراء المغربية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومنها قيام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإطلاق النموذج الجديد لتنمية الاقاليم الجنوبية”.

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