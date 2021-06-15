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صحافي جزائري ل”نظام العسكر”: “لماذا لا تردون على العدوان المغربي بتخفيض أسعار الطيران?”

2021-06-15 / 3:41 مساءً
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هبة بريس

هاجمت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بلادها بسبب الشروط التعجيزية والإجراءات التي تفرضها لدخول المهاجرين للبلاد.

وقاد نشطاء جزائريون، حملة انتقادات ضد نظام بلدهم تزامنا وإعلان المغرب عن القرار الملكي يوضع تسهيلات وإجراءات مبسطة لتيسير عملية عودتهم لوطنهم.

وبطريقة ساخرة، علق صحفي على القرار الملكي بالقول : “الرجاء من السلطات الجزائرية الرد على العدوان الجزائري بتخفيض أسعار تذاكر الطيران.. وريونا شطارتكم العصابة”.

وفي سياق متصل، أشاد عدد من أفراد الجالية الجزائرية بالقرار الملكي المغربي تبسيط إجراءات الدخول للبلاد وتخفيض اسعار التذاكر، مطالبين سلطات بلدهم ونظام تبون بالاقتداء بالمغرب وتمكينهم من دخول بلادهم ورؤية أحبابهم خلال عطلة الصيف.

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تعليق واحد

  1. خاوة خاوة
    المغرب له نظام ملكي والملك له الحس بما يضر أبناء شعبه ،اما الجزائر فلها نظام عسكري انفصالي مسير من طرف جهات دولية أجنبية واظن ان وزير خارجية المغرب رفع الستار عمن يسير بلدكم الجزائر لأغراض لا علاقة لها بشعبكم العزيز .

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