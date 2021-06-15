وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
صورة تعبيرية

انتخاب ممثلي الموظفين بالتعليم.. أزيد من 223 ألف ناخب سيدلون بأصواتهم

2021-06-15 / 2:40 مساءً
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هبة بريس

بلغ إجمالي الناخبين المدعوين إلى الإدلاء بأصواتهم في اقتراع 16 يونيو الجاري الخاص بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، 223 ألفا و162 ناخبا.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة المركزية لتنظيم وتتبع الانتخابات أوضحت أن من بين هؤلاء الناخبين 12 ألفا و443 من الناخبين المدرجين في لوائح الناخبين المتعلقة باللجان المحدثة على الصعيد المركزي (17 لجنة)، و210 آلاف و719 ناخبا مدرجين في لوائح الناخبين المتعلقة باللجان المحدثة على الصعيد الجهوي (161 لجنة).

ويتوزع هؤلاء الناخبون على 17 دائرة انتخابية وفق ما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المتعلق بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي قطاع التربية الوطنية.

وقد عملت اللجان الجهوية والإقليمية لتنظيم وتتبع الانتخابات، يضيف المصدر، على إحداث 1478 مكتبا للتصويت على الصعيد الوطني، مع مراعاة توفر القرب من مقر عمل الناخبين، والحرص على تجهيزها بكافة وسائل العمل الضرورية وتزويدها بالدلائل العملية، بغية تمكين رؤساء مكاتب التصويت ومساعديهم من القيام بدورهم على أحسن وجه. كما سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للناخبين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

يشار إلى أن الهيئات تشارك في هذا الاقتراع بـ934 لائحة، تضم 5626 مترشحة ومترشحا، بلغ مجموع النساء فيها 1060، وتتوزع بين الصعيد المركزي (91 لائحة تضم 526 مترشحة ومترشحا)؛ والصعيد الجهوي (843 لائحة تضم 5100 مترشحة ومترشحا).

وعبرت اللجنة المركزية لتنظيم وتتبع الانتخابات، وفق بلاغ الوزارة، عن حرصها على مواصلة العمل لتوفير كل الظروف والشروط التي تضمن مشاركة الناخبين والهيئات في هذا الاقتراع الهام، في جو يطبعه التنافس النزيه والالتزام بقيم المواطنة والمشاركة الإيجابية.

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