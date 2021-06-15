بمشاركة المغرب.. انعقاد الاجتماع الوزاري حول الطاقة للاتحاد من أجل المتوسط

2021-06-15 / 12:27 مساءً
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هبة بريس

شارك عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة يوم الإثنين 14 يونيو 2021، عبر تقنية التواصل المرئي، في الاجتماع الوزاري الثالث حول الطاقة للاتحاد من أجل المتوسط.

وقد شكل هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي انعقد هذه السنة تحت الرئاسة الفعلية للبرتغال بمشاركة وزراء الطاقة بدول حوض البحر الابيض المتوسط إلى جانب كادري سيمسون، مفوضة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف الإعلان الوزاري لعام 2016، وذلك بهدف اعتماد إعلان وزاري جديد للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة.

وفي هذا الإطار، وفي مستهل كلمته استعرض الوزير مستجدات قطاع الطاقة بالمملكة المغربية، وآفاق تطوره في ظل جائحة فيروس كرونا، مبرزا أهم الأوراش والبرامج المنجزة أو التي في طور الإنجاز بغية تسريع وثيرة الانتقال الطاقي بالمغرب، والتيتهم بالخصوص الكهرباء والطاقات النظيفة الواعدة كالهيدروجين الاخضر وتعميم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ودعم البحث العلمي والتكوين.

ومن جهة أخرى، أكد عزيز رباح أن دول المنطقة الأورو متوسطية مضطرة اليوم إلى تكثيف تعاونها في قطاع الطاقة من خلال إقامة شراكة طاقية شاملة وتعزيز التعاون شمال-جنوب من اجل تطوير الصناعة الطاقية وتحقيق تكامل أسواق الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد، عبر الوزير عن الاستعداد الكامل للمملكة المغربية لدعم كل مبادرة تساهم في تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات النظيفة والنجاعة الطاقية.

وفي ختام هذا الاجتماع صادق الوزراء على الاعلان الوزاري الجديد للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة.

الهدف من هذا الإعلان الجديد هو دعم المبادرات الحالية وتحديد إطار التعاون الإقليمي للفترة المقبلة، والدعوة إلى إجراءات عملية مشتركة جديدة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتسريع انتقال الطاقة الخضراء.

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