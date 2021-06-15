كندا.. توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ عملية الدهس التي استهدفت أسرة مسلمة

2021-06-15 / 11:48 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت النيابة الكندية، خلال جلسة مقتضبة أمام محكمة لندن في أونتاريو‏ أن تهمة الإرهاب وجهت إلى المشتبه بتنفيذه عملية دهس أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في السادس من يونيو في كندا.

وكانت أربع تهم بالقتل مع سابق تصور وتصميم ومحاولة قتل وجهت إلى المشتبه به ناتانيال فيلتمان (20 عاماً) خلال جلسة أولى الأسبوع الماضي بعد الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل “الإرهابي”.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية (الشرطة الفدرالية) في بيان بعد الجلسة، إن “المدعين العامين على المستويين الفدرالي والإقليمي وافقوا على الشروع في إجراءات تتعلق بالإرهاب معتبرين أن جرائم القتل ومحاولة القتل تشكل أيضًا نشاطًا إرهابيًا”.

وقال الشاب الذي ليس لديه أي سجل جنائي ولا ينتمي إلى منظمة متطرفة، إنه لم يعين محامياً حتى الآن.

وسيمثل المتّهم أمام جلسة استماع جديدة في 21 يونيو.

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تعليق واحد

  1. قلتها على منبر هبة بريس أن السلطات الكندية تسمي كلمة ارهابي بغض النظر عن العرق و الدين و ليس كالاتحاد الأوروبي المنافق .كندا أدرجت من قبل منظمة اليمين المتطرف الامريكي مناصر لترامب على لائحة الارهاب .

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