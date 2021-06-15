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دومينيكا: الصحراء تحولت إلى منطقة مزدهرة بفضل جهود المغرب

2021-06-15 / 10:42 صباحًا
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هبة بريس

أكدت دومينيكا، أمس الاثنين، أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصحراء تحولت إلى “منطقة مزدهرة”، بفضل جهود المغرب في مجال الاستثمارات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.

وقالت الممثلة الدائمة لدومينيكا لدى الأمم المتحدة إن ساكنة الصحراء تستفيد، على غرار الجهات الأخرى بالمغرب، من المشاريع الاستثمارية الكبرى، مضيفة أن بلادها “تشيد بالاستثمارات الرامية إلى تحسين ظروف عيش وتمكين سكان الصحراء”.

كما أشادت هذه الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي بـ”التقدم البارز” الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تعزيز دور اللجنتين الإقليميتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا بالتعاون الثنائي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مذكرة بأن هذه التطورات حظيت بالتنويه من طرف مجلس الأمن في مختلف قراراته.

وأعربت الممثلة الدائمة لدومينيكا، بهذه المناسبة، عن “الدعم الكامل” لحكومة بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تهدف إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية “من أجل رفاهية المنطقة بأسرها”.

وقالت الدبلوماسية إنه “من خلال طرح هذه المبادرة على الطاولة، تحمل المغرب مسؤولياته على الوجه الأكمل من خلال الاستجابة للدعوات المتكررة لمجلس الأمن من أجل إيجاد حل سياسي و واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق”.

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