المغرب يقوم بتحيين قائمة لوائح المنطقة “ب” و يضيف السعودية لها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قامت السلطات المغربية بتحديث و تحيين لائحة الدول المصنفة في الخانة “ب” و هي الدول التي يفرض على قاطنيها دخول المغرب وفق شروط معينة منها تمضية فترة حجر صحي بعد حلولهم بالمغرب.
و في منشور لها بالصفحة الرسمية، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تحديث جديد مساء الاثنين هم إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة “ب”.
و صنف المغرب القادمين من السعودية ضمن خانة الدول التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية غير المعنية بإجراءات التخفيف، و ذلك بعدما كانت السعودية قبل ذلك في الخانة “أ” المشمولة بإجراءات مخففة.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في اللائحة “ب”، الإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود إلى أقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
7 تعليقات
كورونا =التناقضات
المملكة العربية السعودية إلى القائمة “ب” . ومصر وتركيا أ معامن غدوي دبا
أصبح كوفت طريقة لتجارة فالبشر العالق
لاحولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعمة الوكيل
تركيا حاطينها أ وعندها 5626 اصابة وشكون هاد لمغاربة االلي خدامين تما ؟ ماخدام حد مكاين غير ارا برع
شميت ريحت السياحة الصحية ؟
ألتمس من جلالة الملك محمد السادس نصره الله التدخل فيما يخص الدول المصنفة ب؛ تكلفة 10 ايام من الحجر الصحي في الفنادق الباهضة الثمن سبب في العدول كثير من الجالية المقيمة في هذه البلدان عن زيارة الاهل والاحباب.لذلك نرجوا من الملك محمد السادس حفظه الله التدخل في هذا الملف
احسن ما فعل لان السعودية فرضة على المغاربة القادمين إليها كثير شروط ومن ضمن الشروط انهم لا يعترفون ب تلقيح سينوفارم