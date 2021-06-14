المغرب يقوم بتحيين قائمة لوائح المنطقة “ب” و يضيف السعودية لها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قامت السلطات المغربية بتحديث و تحيين لائحة الدول المصنفة في الخانة “ب” و هي الدول التي يفرض على قاطنيها دخول المغرب وفق شروط معينة منها تمضية فترة حجر صحي بعد حلولهم بالمغرب.

و في منشور لها بالصفحة الرسمية، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تحديث جديد مساء الاثنين هم إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة “ب”.

و صنف المغرب القادمين من السعودية ضمن خانة الدول التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية غير المعنية بإجراءات التخفيف، و ذلك بعدما كانت السعودية قبل ذلك في الخانة “أ” المشمولة بإجراءات مخففة.

ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في اللائحة “ب”، الإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود إلى أقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

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