ظهروا مدججين بأسلحة.. شريط فيديو يطيح بـ3 أشخاص ضمنهم قاصر بمكناس

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، اليوم الاثنين 14 يونيو الجاري، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر ونشر محتويات بغرض المساس بإحساس المواطنين بالأمن.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة مكناس قد رصدت صورا وشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهم أشخاص يتحوزون أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة ضمنهم قاصر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية, فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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