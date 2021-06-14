بعد لارام.. شركات النقل البحري تقلص رسميا أثمنة التذاكر للسفر بالسيارة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد التعليمات الملكية القاضية بتسهيل تنقل الجالية المغربية لداخل أرض الوطن، و بعد أن قامت شركة الخطوط الملكية المغربية بتخفيض سعر السفر عبر طائراتها، بادرت شركات الملاحة البحرية للقيام بنفس الخطوة.

و في هذا الصدد، قامت مصالح مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، باتصالات مكثفة مع شركات النقل البحري العاملة على الخطوط البحرية مع أوروبا، بهدف إضافة خطوط جديدة تنضاف إلى الخطوط التقليدية الرابطة مع موانئ “سيت”، “مرسيليا” و”جينوا” تمكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية واعتماد أثمنة مناسبة للمسافرين.

و أسفرت هاته الاتصالات حسب الوزارة عن تقليص الأثمنة المرجعية للتذاكر ذهابا وإيابا بالسيارة إلى 995 أورو للعائلة المتكونة من 4 أفراد بالنسبة للخطوط طويلة المدى، و450 أورو للعائلة المتكونة من 4 أفراد بالنسبة للخطوط متوسطة المدى.

و سيتم نشر التفاصيل الكاملة بخصوص عملية إقتناء التذاكر و طرق الاستفادة من التخفيضات في وقت لاحق حسب ما أكدتت الوزارة.

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