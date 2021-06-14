زاكورة.. عصابة ملثمة تستولي على ممتلكات رحل وتلوذ بالفرار

هبة بريس – زاكورة

أقدمت عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص ملثمين على سلب اسرة من الرحل مبلغا ماليا مهما بمنطقة ‘أكلي الجبلية’ بالجماعة الترابية النقوب إقليم زاكورة تحت التهديد بالسلاح الأبيض .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف ليلة الأربعاء 09 يونيو الجاري حيث قامت عصابة مكونة من 03 أشخاص ملثمين بمباغتة اسرة من الرحل مكونة من زوج وزجته وهم نيام، وقامو بوضع السلاح الأبيض على عنق الزوج وكبلوا الزوجين وعمدوا الى سرقة مبلغ مالي كان بحوزة الزوج، وتفتيش كل ممتلكات الاسرة بحثا عن مبالغ مالية إضافية.

ومحاولة منه لثني أفراد العصابة عن أعمالها الإجرامية أصيب الزوج بجروح على مستوى أصابع يده.

العصابة بعد استيلائها على كل المبالغ المالية الموجودة لدى الاسرة غادرت المكان وتركت الزوجين مكبلين، وبعد عدة محاولات من طرف الزوجين تمكنا من فك قيودهما، و اتصلا باحد افراد اسرتهم كما تم إخبار سرية الدرك الملكي بالمنطقة .

وبمجرد علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي الى عين المكان حيث تمت معاينة الأعمال الإجرامية لأفراد هذه العصابة ، وبعد الاستماع إلى الزوجين، وبناء على أوامر النيابة العام المختصة تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات وحيثيات الواقعة وكذا تحديد هوية الأشخاص المتورطين في هذا العمل الإجرامي الذي خلف رعبا حقيقيا في نفسية الزوجين والرحل المنتشرين في هذه المنطقة الجبلية النائية .

وعلاقة بالموضوع اعلنت جمعية رحل صاغرو للتنمية عن تضامنها الكامل مع هذه الاسرة التي تعرضت لهذا الهجوم الغادر والخطير.

ودعت الجمعية في بيان تضامني و استنكاري لها والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه السلطات الامنية بمركز النقوب الى فتح تحقيق معمق ودقيق لتعقب المجرمين الهاربين وتقديمهم للعدالة، ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بأمن وسلامة هؤلاء المواطنين البسطاء .

ودعت ذات الجمعية في نفس البيان عامل إقليم زاكورة الى التدخل لحماية الرحل بالمناطق الجبلية النائية من هجمات هذه العصابات الإجرامية التي تروع المواطنيين، ودعت الجمعية كذلك جمعيات المجتمع المدني المحلي وجمعيات حقوق الإنسان الى التحرك لمتابعة هذا الملف والضغط من أجل وقف ترويع المواطنين البسطاء من الرحل من طرف هذه العصابات .

ودعت الجمعية في نفس البيان ساكنة المناطق الجبلية بصاغرو بجماعة النقوب إلى التعاون المستمر مع السلطات الامنية بمركز النقوب لكشف اي تحركات مشبوهة للعصابات الإجرامية والدخلاء على المنطقة .

يذكر أن المناطق الجبلية النائية بجماعة النقوب، بإقليم زاكورة، شهدت حادثا مماثلا في سنة 2014، بعد قيام عصابة مجهولة مسلحة بتعقب رب أسرة من ساكنة منطقة (أملال) ،الجبلية بصاغرو (جماعة النقوب)، ومباغته بضربات قاتلة، بين ثنايا جبل “أملال” على مستوى العين والرأس، مما خلف لديه جرحا عميقا، انتهى بسرطان، أودى بحياته، تاركا وراءه أرملة و 6 أيتام .

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