”الوافي“ تكشف تفاصيل “عملية مرحبا”.. 2,5 مليون مقعد و 75 خطا دوليا

هبة بريس -الرباط

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج خلال أجوبتها على الأسئلة الشفوية المرتبطة بتدبير عملية “مرحبا” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج اليوم بمجلس النواب، أن شركة الخطوط الملكية المغربية ، تقترح عرضا يناهز 2.5 مليون مقعد خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الى 15 شتنبر 2021، مقابل 384 ألف مقعد خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك.

وأضافت الوزيرة، أن هذا العرض الخاص بصيف 2021، يمثل نسبة 72 بالمائة من العرض المُنجز خلال الفترة ذاتها برسم 2019 (قبل جائحة فيروس كورونا)، وبالرغم من القيود المفروضة على التنقل جراء التدابير الصحية فإنها وضعت آلية مهمة لمواكبة استئناف الرحلات وتمكين مختلف زبناء الشركة (المغاربة المقيمين بالخارج والطلبة والمقيمين الاجانب بالمغرب والسياح) من السفر وتجديد الوصل مع عائلاتهم.

وكشفت الوزيرة أنه من المنتظر بهذا الخصوص أن يتم تشغيل أزيد من 75 خطا دوليا هذا الصيف، ومن الممكن تغير هذا الرقم من تبعا لتطور الحالة الوبائية وتصنيف الدول. كما سيتم تعزيز هذه الخطوط من خلال الشبكة المحلية التي تضم ما يقرب من عشرين (20) خطا تم تعزيز رحلاتها، خاصة في مراكش وأكادير . على حد تعبيرها.

ولتلبية الطلب القوي من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قالت الوزيرة أن الخطوط الملكية المغربية قامت بتعزيز برنامج رحلاتها في أهم البلدان التي تستضيف أكبر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، حيث برمجت ما بين 15 يونيو و 15 شتنبر 2021 حوالي 315 رحلة أسبوعية تربط بين المغرب وخمس بلدان رئيسية حيث يتمركز مغاربة العالم وهي (فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة)، وتقترح الشركة اسبوعيا 162 رحلة في اتجاه فرنسا مقابل 49 منجزة خلال صيف 2020، كما برمجت 76 رحلة أسبوعية نحو إسبانيا مقابل 8 رحلات و35 نحو إيطاليا مقابل 8 رحلات خلال صيف 2020.

وبخصوص الإجراءات الصحية أكدت الوزيرة أنه وطبقا لتوصيات اللجنة العلمية، فإنه سيتم تنفيذ إجراءات الأمن الصحي لضمان صحة وسلامة زبناء وموظفي الشركة بما في ذلك إلزامية استعمال الكمامات من طرف المسافرين، والتعقيم المنتظم لطائراتها وجميع الفضاءات التي يستخدمها الركاب منذ تسجيل الوصول وحتى الصعود إلى الطائرة، بتنسيق تام مع المكتب الوطني للمطارات. كما سيتم الحرص على الالتزام بتدابير السلامة الصحية أثناء عملية الصعود، مثل احترام المسافة في منطقة الإركاب، وفي حافلات النقل وفي السلالم الكهربائية والممرات.

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