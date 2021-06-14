رغم اقتراب موعد الاستحقاق.. “البيجيدي” يتستر على هوية مرشحيه بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأ موعد الاستحقاقات المهنية و التشريعية و الجهوية و الجماعية يقترب شيئا فشيئا و هو ما جعل غالبية الأحزاب السياسية ترفع نسق تحركاتها بعدما حسمت بشكل شبه كلي في هوية مرشحيها الذين ستعول على حظوظهم للظفر بمقاعد انتخابية.

و في الوقت الذي تم تداول أسماء غالبية مرشحي الأحزاب السياسية الذين سيدخلون صراع البحث عن مقاعد في الانتخابات القادمة، ما يزال حزب العدالة و التنمية بجهة الدار البيضاء سطات يتكتم على هوية مرشحيه.

و لحدود الساعة ما تزال هوية أسماء مرشحي البيجيدي بالدار البيضاء مبهمة و ذلك في ظل تداول عدد من الأسماء دون الحسم في ذلك بشكل قطعي و هو ما يثير الكثير من التساؤلات خاصة بعد التصدعات الأخيرة التي عاشها البيت الداخلي للمصباح.

مصدر مقرب من كواليس الحزب جهويا بالدار البيضاء أكد أن موضوع التزكيات ما يزال محط خلاف بين قيادات الحزب، خاصة بعد تشبث عدد من الأسماء القوية برغبتها في الترشح بينما جهة ثانية تدفع بترشيح أسماء جديدة و طاقات شابة قادرة على إعادة الثقة للناخبين الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الفائتة و التي تبوأ فيها حزب العثماني المرتبة الأولى.

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