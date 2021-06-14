تفشي “كورونا دلتا” يدفع سلطات بريطانيا لتمديد القيود شهرا إضافيا

هبة بريس ـ وكالات

دفع تفشي فيروس كورونا المتحور “دلتا” سلطات بريطانيا لتمديد قرارات الحظر و الإغلاق شهرا إضافيا و ذلك في ظل مخاوف من تطور الوضع الوبائي بالبلاد.

و في هذا الصدد، أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنه تقرر تمديد القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا لأربعة أسابيع و ذلك إلى غاية 19 يوليوز.

و حسب جونسون فقد تم تمديد القيود الاحترازية في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بالمتحور “دلتا” الذي ظهر أولا في الهند.

وقال جونسون: “نحن قلقون جدا حيال المتحور دلتا الذي يتفشى بسرعة أكبر من تلك التي نصت عليها خارطة الطريق في فبراير”.

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