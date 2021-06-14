لارام: “بالإمكان إلغاء التذاكر المقتناة سابقا لشراء التذكرة الجديدة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها قد قامت بتقديم عرض لفائدة المغاربة الذين سبق و اقتنوا تذاكر السفر على متن طائرتها قبل سريان عرض التخفيض الذي تم بعد تعليمات ملكية بتسهيل عملية عودة مغاربة الخارج لوطنهم.

و في هذا الصدد، أوضح المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية أنه بات بإمكان الأسر التي اقتنت سلفا تذاكر السفر من الخطوط الملكية المغربية قبل صدور بلاغ الديوان الملكي إلغاء التذاكر المقتناة.

و شدد المسؤول ذاته في إفادة صحفية اليوم أن كل من اقتنى تذكرة في فترة سابقة يمكنه إلغاؤها و سيتم تعويضه برصيد صالح للاستخدام في شراء التذكرة الجديدة، غير أنه يصعب إيجاد التواريخ نفسها، نظرا للإقبال الكثيف على التذاكر.

و حسب ما أكده مسؤول لارام، فقد تجاوز عدد الحجوزات 100 ألف إلى حدود منتصف ليلة الأحد، إذ يوجد طلب كبير على التذاكر قبل عيد الأضحى، الأمر الذي يصعب معه إيجاد التواريخ السابقة في حال إلغاء الحجز، لكن ينبغي البحث عن تواريخ جديدة، لأن إمكانيات العودة إلى البلد متوفرة بكل أريحية في ظل الظروف الحالية.

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