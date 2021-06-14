عدو: “سنسهر على تسهيل تنقل مغاربة العالم لبلادهم في أحسن الظروف”

2021-06-14 / 6:54 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية أن كل طاقم الشركة يسهر على عملية الإعداد لتنقل مغاربة الخارج لوطنهم المغرب في أحسن الظروف.

و أوضح عبد الحميد عدو بصفته المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية خلال إفادة صحفية اليوم بأن السلطات العمومية تسهر على تسهيل عملية تنقل مغاربة الخارج في أحسن الظروف خلال الفترة الصيفية.

و شدد المتحدث ذاته أن الكل مجند لخدمة مغاربة الخارج من خلال البرنامج المتكامل الجديد الذي يتجاوب مع التعليمات الملكية السامية التي تولي عناية خاصة بمغاربة المهجر.

و أكد المسؤول نفسه أن ما تقرر بفضل تعليمات الملك هو عملية استثنائية وتاريخية لعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، كما أنها تجسد البعد الاجتماعي للشركة الوطنية العمومية التي تسعى إلى خدمة المواطنين.

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تعليق واحد

  1. أحسنتم صنعا هوما خوتنا ومرحبا بيهم فبلادهم مي اخويا المسؤول سهلو عيشة المواطن المغربي الضعيف رآه والله حتى بزااف وانا بعدا تانتمنى نموت وخا عندي وليدات حشومة و ديما مغرب.

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