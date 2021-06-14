لجنة جامعية تزور ملعب القنيطرة وترخص باستقبال مباريات العساكر به

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقرر إغلاق مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط مؤقتا لخضوعه لبعض الإصلاحات و هو ما دفع إدارة نادي الجيش الملكي للبحث عن ملعب بديل لاستقبال ما تبقى له من مقابلات ضمن منافسات البطولة برو 1.

و في هذا الصدد، زارت لجنة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الملعب البلدي بالقنيطرة زوال اليوم للوقوف على مدى استحابته للمعايير المتعارف عليها قبيل الترخيص للعساكر بإجراء مبارياتهم فوق أرضيته.

و خلال هاته الزيارة وقف أعضاء اللجنة الجامعية على كل الأمور المتعلقة بالملعب ، قبل أن يتم الترخيص رسميا لنادي العاصمة باستقبال منافسيه بالقنيطرة بداية من قادم الجولات.

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