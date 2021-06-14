وفاة بطل “سوبر مان” الممثل الأمريكي نيد بيتي

2021-06-14 / 5:26 مساءً
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هبة بريس - وكالات

توفي الممثل الأمريكي نيد بيتي المشارك في أعمال سينمائية كثيرة بينها “سوبر مان” و”توي ستوري 3″ و”نتوورك” الذي رُشح عنه لجائزة أوسكار.

وقالت الوكيلة لدى مجموعة “شلتر إنترتاينمنت جروب”، ديبورا ميلر، في رسالة إلكترونية إن “نيد توفي لأسباب طبيعية صباح الأحد محاطاً بعائلته وأقاربه”.

وأضافت: “نيد كان موهبة أسطورية لامعة وصديقاً عزيزاً، سنفتقده جميعاً”.

وأطل نيد بيتي المولود في ولاية كنتاكي على الشاشة للمرة الأولى سنة 1972 من خلال فيلم “ديليفيرانس” لجون بورمان، مطلقاً مسيرة طويلة استمرت حتى 2013.

وكانت لبيتي مشاركات في أفلام كثيرة بينها “سوبر مان” و”أل ذي بريزيدنتس مان”، إضافة إلى مسلسل “هوميسايد: لايف أون ذي ستريت” التلفزيوني الناجح.

وقد وضع صوته على شخصية الدب “لوتسو” في فيلم “توي ستوري 3” الذي رُشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم.

ورُشح نيد بيتي للفوز بجائزة أوسكار أفضل دور ثانوي عن دوره في فيلم “نتوورك” الذي صدر سنة 1976.

وقد طبع الذاكرة السينمائية في هذا الفيلم بمقطع مونولوج ساخر عن الدولارات والسنتات و”القوى البدائية للطبيعة”.

وعلق الممثل أليكس وينتر الذي برز في أفلام “بيل أند تيد”، على وفاة نيل بيتي واصفا إياه بأنه “من عظماء” السينما.

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