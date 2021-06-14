خلال 24 ساعة.. تسجيل 109 إصابة وحالتي وفاة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، عن تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 523999 حالة.

كما سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9213 حالة وفاة.

و سجلت 314 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 511440 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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