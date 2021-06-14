الفوز على غانا وبوركينافاسو يمنح أسود الأطلس فرصة الارتقاء في التصنيف العالمي

2021-06-14 / 4:00 مساءً
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هبة بريس

بات المنتخب الوطني المغربي أمام فرصة جديدة للارتقاء في التصنيف العالمي للمنتخبات، وذلك عقب فوزه في مباراتيه الوديتين الأخيرتين على كل من غانا وبوركينا فاسو بهدف دون رد في كل مباراة.

ومن المحتمل أن يرتقى المنتخب الوطني إلى المركز الـ 32 عالميا، بالنظر للنتائج التي حققها خلال فترة التوقف الدولي.

وسيرتقي أسود الأطلس مركزين في التصنيف العالمي، ليتجاوزا نيجيرا ويصبحوا في المركز الرابع أفريقيا.

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