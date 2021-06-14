بيدرو سانشيز وجو بايدن

وسائل إعلام إسبانية تسخر من “لقاء الممرات” بين سانشيز وبايدن: “لقاء ال30 ثانية”

2021-06-14 / 3:54 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

وجد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوو الاثنين، نفسه مادة للسخرية لوسائل الاعلام الإسبانية، بسبب اللقاء “القصير” الذي جمعه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

وتناقلت وسائل الاعلام الاسبانية، نقلا عن مصادر حكومية، الاسبوع الماضي، أن بيدرو سانشيز سيجتمع برئيس الولايات المتحدة جو بايدن، اليوم الاثنين، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة الاسبانية تعول على هذا اللقاء لطلب تدخل الرئيس الأمريكي لحل الأزمة القائمة بين مدريد والرباط.

وكشفت أجندة الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين، أنه لا وجود لاجتماع مبرمج مع سانشيز، كما تناقلت الكاميرات لقاء وصف ب”لقاء الممرات” بين الطرفين، لتتجاوز مدته 30 ثانية.

وسخرت الصحف الاسبانية مع لقاء الممرات بين سانشيز وبايدن، معتبرة أن رئيس الحكومة باع الوهم لحكومته وادعى لجوءه لهذه الحيلة لحل الأزمة القائمة بين المغرب واسبانيا في اقرب وقت.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. هنغاريا تنشر إعلانا تدعم فيه مقترح الحكم الذاتي

رسميا.. هنغاريا تنشر إعلانا تدعم فيه مقترح الحكم الذاتي

2021-06-14 / 5:37 مساءً
Photo of بوريطة يستقبل عددا من السفراء الجدد

بوريطة يستقبل عددا من السفراء الجدد

2021-06-14 / 5:19 مساءً
Photo of الاتحاد البرلماني العربي: قرار البرلمان الأوروبي يتجاهل أصول العلاقات الدبلوماسية

الاتحاد البرلماني العربي: قرار البرلمان الأوروبي يتجاهل أصول العلاقات…

2021-06-14 / 5:10 مساءً
Photo of لجنة برلمانية تستنكر توظيف البرلمان الأوربي في أزمة ثنائية

لجنة برلمانية تستنكر توظيف البرلمان الأوربي في أزمة ثنائية

2021-06-14 / 3:20 مساءً
Photo of برلمانية أوربية : قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب “مغلوط وغير مناسب”

برلمانية أوربية : قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب “مغلوط…

2021-06-13 / 10:46 مساءً
Photo of إعلان الاسلاميين فوزهم بالانتخابات ، يعيد شبح “العشرية السوداء” في الجزائر

إعلان الاسلاميين فوزهم بالانتخابات ، يعيد شبح “العشرية السوداء”…

2021-06-13 / 8:26 مساءً
Photo of اتحاد المحامين العرب يستنكر بشدة قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

اتحاد المحامين العرب يستنكر بشدة قرار البرلمان الأوروبي بشأن…

2021-06-13 / 7:43 مساءً
Photo of ناصر كمال : المغرب شريك أساسي ونشط للغاية في الاتحاد من أجل المتوسط

ناصر كمال : المغرب شريك أساسي ونشط للغاية في…

2021-06-13 / 2:19 مساءً
Photo of أمانة “المصباح” تعلن تشبثها بالرميد وتدعوه للاستمرار

أمانة “المصباح” تعلن تشبثها بالرميد وتدعوه للاستمرار

2021-06-13 / 11:19 صباحًا
Photo of مقاطعة الانتخابات تُفقد عسكر الجزائر رهان إسكات الحراك

مقاطعة الانتخابات تُفقد عسكر الجزائر رهان إسكات الحراك

2021-06-13 / 10:50 صباحًا

تعليق واحد

  1. مغرب اليوم ليس،هو مغرب الامس،افتخر بالدبلوماسية المغربية في تفاعلها مع عباد الصليب وعباد الجنيراللت الخراءريين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق