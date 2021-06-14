وسائل إعلام إسبانية تسخر من “لقاء الممرات” بين سانشيز وبايدن: “لقاء ال30 ثانية”

هبة بريس - الرباط

وجد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوو الاثنين، نفسه مادة للسخرية لوسائل الاعلام الإسبانية، بسبب اللقاء “القصير” الذي جمعه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

وتناقلت وسائل الاعلام الاسبانية، نقلا عن مصادر حكومية، الاسبوع الماضي، أن بيدرو سانشيز سيجتمع برئيس الولايات المتحدة جو بايدن، اليوم الاثنين، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة الاسبانية تعول على هذا اللقاء لطلب تدخل الرئيس الأمريكي لحل الأزمة القائمة بين مدريد والرباط.

وكشفت أجندة الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين، أنه لا وجود لاجتماع مبرمج مع سانشيز، كما تناقلت الكاميرات لقاء وصف ب”لقاء الممرات” بين الطرفين، لتتجاوز مدته 30 ثانية.

وسخرت الصحف الاسبانية مع لقاء الممرات بين سانشيز وبايدن، معتبرة أن رئيس الحكومة باع الوهم لحكومته وادعى لجوءه لهذه الحيلة لحل الأزمة القائمة بين المغرب واسبانيا في اقرب وقت.

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