وزيرتان من أصل مغربي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

هبة بريس

ضمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي منحها الكنيست مساء الأحد الثقة، 9 وزيرات هذه المرة، هن أكبر عدد من النساء في إحدى حكوماتها المتعاقبة، والملفت أن أصول 5 منهن من بلدين عربيين، بواقع 2 من المغرب و3 من العراق.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزيرة المساواة الاجتماعية، العضو بالكنيست عن حزب “هناك مستقبل” الذي يتزعمه يائير لبيد، وهي “ميراف كوهين” المولودة في منتصف 1983 بالقدس المحتلة، لأبوين مغربيين هاجرا إلى إسرائيل، ومتزوجة وهي أم لثلاثة أبناء.

كما في سيرة ميراف كوهين، أنها تخرجت من “الجامعة العبرية” في القدس بماجستير بالاقتصاد وإدارة الأعمال، وفي 2011 تم تعيينها عضوا في المجلس البلدي للقدس.

ومن أصل مغربي أيضا، وزيرة الطاقة “كارين الحرار” المولودة قبل 44 سنة في تل أبيب، لأسرة مغربية انتقلت إلى إسرائيل في الخمسينات، وهي متخرجة بدرجة ماجستير بالقانون من “معهد إدارة الدراسات الأكاديمية” وماجستير ثانية بالحقوق من “كلية واشنطن للقانون” في الجامعة الأمريكية.

أما وزيرة التعليم في الحكومة الجديدة “يفعاط شاشة بيتون” فهي من أب عراقي كان يملك شركة للنقل في بغداد قبل هجرته إلى إسرائيل ووالدتها ممرضة من أصل مغربي.

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