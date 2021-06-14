الملك محمد السادس

وقفة إجلال واحترام على رعايته الكبيرة”.. الدوزي يشيد بقرار الملك

2021-06-14 / 2:07 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب النجم المغربي عبد الحفيظ الدوزي عن مدى سروره بالتعليمات السامية، التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل استقبال مغاربة العالم في أحسن الظروف، و كذا تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة, وذلك في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

و نشر الدوزي عبر مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جاء فيها:”الملك محمد السادس يعطي تعليماته الصارمة لشركات الطيران و مختلف الفاعلين في النقل البحري من أجل عودة الجالية المغربية إلى بلادهم بأثمنة مناسبة”.

و رافقها بالتعليق التالي:”عندما يتحدّث الملوك.. وقفة إجلال واحترام لمن يجعل راحة شعبه دائماً همّه الأكبر ومسؤوليته الأولى.. كل الشّكر لصاحب الجلالة على الرعاية الكبيرة التي يوليها لشعبه والمشاكل التي يعيشها، الله الوطن الملك”.

و يشار أن جلالة الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية من أجل وضع ترتيبات لاستقبال المغاربة القادمين من الخارج، تزامنا مع تخفيف إجراءات اغلاق الحدود.

كما أنه أمر كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.

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