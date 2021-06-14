يهم طلبة الأقسام التحضيرية.. 300 تذكرة مجانية لاجتياز المباريات بفرنسا

هبة بريس - الرباط

خصصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة الخطوط الملكية المغربية، تذاكر مجانية لطلبة الأقسام التحضيرية للسفر الى فرنسا.

وأعلنت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه تم وضع تذاكر سفر ذهابا وإيابا بالمجان رهن إشارة تلاميذ الأقسام التحضيرية المقبولين لاجتياز المباريات الشفوية لولوج المدارس العليا الفرنسية للمهندسين وللتجارة.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم توفير 300 تذكرة ذهاب وإياب لفائدة هذه الفئة من الطلبة المغاربة”.

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