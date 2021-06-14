الصورة من الأرشيف

”نادي قضاة المغرب“ يدعو إلى صرف تعويضات القضاة المتأخرة

2021-06-14 / 12:20 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

دعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إلى صرف ترقيات القضاة المستحقة برسم سنة 2020، ومطالبا في نفس الآن بضرورة معالجة هذه الوضعية التي تأخرت لما يزيد عن سنة .

وقال بيان صحفي صادر عن ذات المكتب التنفيذي، توصلت جريدة هبة بريس الإلكترونية بنسخة منه، أن المرسوم رقم 04-20-2، والمتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، الذي صدر بتاريخ 19 مارس 2020، مازال لم يعرف طريقه للتنفيذ رغم مرور سنة ونصف على إصداره ورغم كل الملاحظات التي سجلها على إثره النادي عليه، سواء المرتبطة منها بطريقة الإعداد التي لم تراعي المقاربة التشاركية من جهة، وكذلك لهزالة التعويضات المقررة، وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة من جهة أخرى. على حد تعبير البلاغ.

وأشار بلاغ المكتب التنفيذي، الى أنه سبق للجمعيات المهنية القضائية التي إجتمعت مع وزير العدل بتاريخ 05-05-2021، أن أثارت الانتباه إلى تأخر صرف ترقيات القضاة المستحقة برسم سنة 2020، كما سبق للنادي أن أثارها في عدة مناسبات.

وطالب النادي، كل من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في تنفيذ المرسوم المذكور، باعتباره قانونا ملزما، وعلى عاتق الحكومة واجب إنفاذه وتنفيذه، والعمل على مراجعته في أقرب وقت وفق ملاحظات “نادي قضاة المغرب” المضمنة في مراسلته الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 09-01-2020، والتي توصلت وزارة العدل بنسخة منها.

ودعا النادي في مراسلة مفصلة يعتزم تقديمها إلى الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى توفير الموارد اللوجستيكية لقيام السلطة القضائية بعملها على أحسن وجه، في انتظار تكريس الإستقلال المالي لهذه الأخيرة مستقبلا ، مطالبا بتفعيل الوعود التي تلقاها قضاة الدرجة الاستثنائية منذ سنة 2014، عقب الزيادة في الأجر التي همت باقي الدرجات الأخرى وتم إقصاؤهم منها دون مبرر مقبول، من الجهات المعنية، ولاسيما وزارة العدل، بمعالجة هذه الوضعية التي تأخرت لأزيد من سبع سنوات.

وكشف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في ختام بلاغه، عن إعداد مذكرة ترافعيه في هذا الموضوع سيتم نشرها مع بيان طريقة الدفاع عنها بتشاور مع المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” في القادم من الأيام، كما قرر بخصوص إعداد مذكرة حول مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي، إحالة هذه النقطة على المجلس الوطني للنادي في دورته القادمة، بعد إعداد ورقة تتضمن الخطوط العريضة للملاحظات التي تلقاها من السيدات والسادة القضاة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. قائد مقاطعة حضرية يحرم أما من حقها الدستوري ” فيديو”

البيضاء.. قائد مقاطعة حضرية يحرم أما من حقها الدستوري…

2021-06-14 / 3:11 مساءً
Photo of برشيد.. تزوير مواعيد إنجاز بطائق التعريف الوطنية يطيح بفتاة

برشيد.. تزوير مواعيد إنجاز بطائق التعريف الوطنية يطيح بفتاة

2021-06-14 / 1:15 مساءً
Photo of البروفيسور الابراهيمي: المغرب لم يخرج بعد من أزمة كورونا

البروفيسور الابراهيمي: المغرب لم يخرج بعد من أزمة كورونا

2021-06-14 / 10:28 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-06-14 / 9:25 صباحًا
Photo of لارام تطرح تذاكر ابتداء ب 95 يورو ذهابا وإيابا من أوروبا للمغرب

لارام تطرح تذاكر ابتداء ب 95 يورو ذهابا وإيابا…

2021-06-13 / 11:06 مساءً
Photo of إطار مهني جديد يرى النور بتطوان يسمى منتدى المحامين الباحثين

إطار مهني جديد يرى النور بتطوان يسمى منتدى المحامين…

2021-06-13 / 9:16 مساءً
Photo of تعليمات ملكية بتسهيل المساطر الجمركية والصحية خلال استقبال “مغاربة الخارج”

تعليمات ملكية بتسهيل المساطر الجمركية والصحية خلال استقبال “مغاربة…

2021-06-13 / 7:56 مساءً
Photo of “لارام” تطلق أسعارا تفضيلية لفائدة مغاربة العالم

“لارام” تطلق أسعارا تفضيلية لفائدة مغاربة العالم

2021-06-13 / 6:47 مساءً
Photo of كمين يطيح بمروج مخدرات بطنجة

كمين يطيح بمروج مخدرات بطنجة

2021-06-13 / 5:53 مساءً
Photo of كورونا المغرب. 270 حالة إصابة جديدة و4حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا المغرب. 270 حالة إصابة جديدة و4حالات وفاة خلال…

2021-06-13 / 4:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق