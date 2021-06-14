وكالات الأسفار تنتعش بعد تعليمات الملك بتخفيض الأسعار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال كبير ذاك الذي شهدته اليوم مجموعة من وكالات الأسفار بعدد من الدول خاصة الأوروبية و ذلك تزامنا مع قرار الملك و تعليماته للجهات التي تدبر قطاع النقل الجوي و البحري دوليا لتخفيض أسعارها لمغاربة العالم.

و تناقل عدد من مغاربة أوروبا صورا لوكالات أسفار تشهد اكتظاظا بسبب إقبال عدد كبير من أبناء الجالية على إقتناء تذاكر لهم و لأفراد أسرهم خوفا من نفاذها رغم أن المغرب قد خصص عددا كبيرا من التذاكر يفوق الثلاثة ملايين.

و حسب ذات الصور، فقد شهدت وكالات الأسفار ببعض مناطق إسبانيا و إيطاليا و بلجيكا و فرنسا تجمهرا كبيرا للمغاربة و هم ينتظرون دورهم في حجز تذاكر طيران او تذاكر عبور على متن بواخر النقل نحو المغرب.

و كان العاهل المغربي قد أصدر تعليماته السامية لشركة الخطوط الملكية المغربية و لمقدمي خدمات النقل البحري قصد تخفيض أسعار التنقل لمغاربة العالم.

و مباشرة فور صدور التعليمات الملكية، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن إطلاقها عددا من العروض لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة الصيفية، حيث عززت برنامج رحلاتها بأسعار في متناول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

و طرحت الشركة المغربية تذكرة ذهاب وعودة عند انطلاق جميع الرحلات الأوروبية للخطوط الملكية المغربية بسعر 97 أورو عن كل راكب بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر، كما تم تحديد السعر في 120 أورو ذهابا وإيابا بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، أما فيما يخص المسافرين الفرادى أو بصحبة شخص آخر، فقد تم تحديد السعر في 150 أورو للفرد ذهابا وإيابا.

و بالنسبة للرحلات انطلاقا من أمريكا الشمالية (نيويورك وواشنطن ومونتريال)، فقد تم تحديد السعر في 500 أورو ذهابا وإيابا لكل راكب مرفوق باثنين من أفراد أسرته أو أكثر، فيما يبلغ السعر بالنسبة للمسافرين الآخرين 600 أورو ذهابا وإيابا.

أما المسافرين المغادرين من وجهات الخطوط الملكية المغربية في إفريقيا وتركيا وروسيا، فقد تم تحديد السعر في 240 أورو ذهابا وإيابا لكل مسافر مرفوق باثنين أو أكثر من أفراد الأسرة، و300 أورو لكل مسافر بمفرده أو بصحبة أحد أفراد الأسرة.

أما بالنسبة لتذاكر الرحلات الجوية القادمة من تونس، فسيتم طرحها للبيع بسعر 120 أورو ذهابا وإيابا لكل مسافر رفقة اثنين أو أكثر من أفراد الأسرة، وبمبلغ 150 أورو لكل مسافر بمفرده أو رفقة أحد أفراد الأسرة، بينما المغاربة القادمين من مصر، فقد تم تحديد السعر المقترح في 150 أورو عند السفر رفقة اثنين أو أكثر من أفراد الأسرة، و200 أورو إذا كان المسافر بمفرده أو رفقة أحد أفراد الأسرة.

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