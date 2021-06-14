صورة تعبيرية

أمن البيضاء يوقف “محطم” شبابيك الكترونية بنكية

2021-06-14 / 10:40 صباحًا
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هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، من توقيف شخص في حالة غير طبيعية وتظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بعدد من الشبابيك البنكية الآلية.

وكانت عناصر الأمن الوطني قد باشرت ليلة السبت إجراءات معاينة تعرض شباكين إلكترونيين بنكيين لخسائر مادية بعد رشقهما بالحجارة بشارع يوسف بن تاشفين بنفس المنطقة، وذلك دون تسجيل تعرضهما لأية سرقة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيف مباشرة بعد ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث قضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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