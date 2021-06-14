البروفيسور الابراهيمي: المغرب لم يخرج بعد من أزمة كورونا

هبة بريس - الرباط

علق البروفيسور ورئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، على تفاعل المغاربة مع عدد من الإجراءات والقرارات المعلن عنها.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “بعد القرارات الأخيرة، طرحت العديد من الأسئلة… و مرة أخرى و بدون المس بصلاحيات مدبري الأمر العمومي…. فأنا أدون اليوم كمواطن مغربي غيور على بلده…..”

بالفعل، يقول الابراهيمي، فقد أظهر كثير من المغاربة امتعاضهم من العديد من القرارات و عدم تفهمهم لها و كأن المغرب يضمر الضغينة و الحقد لمواطنيه و لاسيما خارج أرضه… و هنا يجب أن نؤكد أنه عكس ذلك فالمغرب مشتاق لكم و يود أن يراكم في بلدكم هذا الصيف…. ولكن عنوان هذه المرحلة المفصلية هي الحيطة و الحذر و عدم إهدار المكاسب المحققة لحد الأن و المجازفة بها ….شريطة الإنصات لنبض الشارع و تساؤلاته…و التواصل معه إذا كان في القرار لبس… و تعديله إذا كان القرار غير مناسب….و تكييفه و أجرأته إذا كان القرار ليس عمليا…… تاواحد ماباغي خدمة لا في المغاربة ديال الداخل و لا ديال الخارج….”

ولكن قبل ذلك، يضيف البروفيسور المغربي، و جب توضيح المبادئ التالية تنبني عليها المقاربة الآنية: المغرب لم يخرج بعد من الأزمة، وسنخرج بالتدرج من الأزمة كما دخلناها بتخفيف تدريجي للإجراءات الحالية، وبالاستمرار في مرونة تطبيق القرارات لتكييفها محليا و جهويا ووطنيا و دوليا، مع تحيين كل قرار في أي وقت للتكيف مع المتغيرات أو إذا ما استعصى التطبيق.

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