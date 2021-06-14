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ضبط أحدهما يغش بامتحانات البكالوريا.. شقيقين يعتديان على إطار تعليمي بميسور

2021-06-14 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس - ميسور

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة ميسور، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 22 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاعتداء بالضرب والجرح على إطار تعليمي.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهما باعتراض سبيل إطار تعليمي وتعنيفه بالشارع العام، وذلك كرد فعل على ضبطه أحدهما وهو في حالة غش أثناء اجتيازه لإحدى اختبارات الدورة العادية للبكالوريا كمترشح حر، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفهما بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. لا زالت الوزارة لا تريد ان تجد حلا صصصثلهذه المعضلة و هي العنف و الانتقام الذي يواجهه رجال و نساء التعليم اثناء حراسة الباكلوريا فهم يحرسون دون ضمانات او حتى توفير الحماية لهم فيجدون انفسهم في مواجهة الذئاب لوحدهم لكم الله يا اطر التربية والتعليم.

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