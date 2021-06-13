أمزازي ينفي حصوله على الجنسية الاسبانية

2021-06-13 / 11:35 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

نفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الحكومة سعيد أمزازي، ( نفى) نفيا قاطعا ما تم تداوله كونه حاصل على الجنسية الاسبانية، واصفا ذلك بالأخبار الزائفة والمغالطات متعهدا باللجوء إلى القضاء لانصافه.

وخرج أمزازي على صفحته الشخصية على الفايسبوك بتدوينة احتفظ فيها لنفسه بحق المتابعة القضائية في وجه مروجي خبر حصوله على الجنسية الاسبانية في عز الأزمة مع العاصمة مدريد، تنويرا للرأي العام الوطني.

الخبر ذاته تفاعل معه الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي بالقول: ” أمزازي ينفي نفيا قاطعا حصوله على اي جنسية اسبانية، في تقديري بغض النظر عن كل شيء فقد قدم هذا الوزير عملا كبيرا في الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتأمين الدراسة والامتحانات في ظل أصعب المواسم الدراسية”.
وأضاف الشرقاوي في تدوينته الفايسبوكية بالقول: ” صحيح أن هناك ملفات تحتاج منه انهاءها لاكتمال أداءه المثالي، خصوصا المتعلقة بالترقية بالديبلومات، وأساتذة أطر الاكاديميات، وأطر الادارة التربوية، وغصحاب الزنزانة 9 وغيرهم”.

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‫2 تعليقات

  1. هناك الكثير من المسؤولين يحملون جنسيات متعددة دوبل فاص اما ان يكون مغربيا واما ان يخرج الى الدولة التي اعطته الجنسية بلا بلا بلا وانا أعرف الكثير منهم

  2. واش باقي شي حد في العالم يرقى بالدبلومات وخصوصا ونحن نعرف كيف يحصلون عليها وأيضا بعض الدبلومات لا تسمن ولا تغني من جوع وأخيرا يجب على كل من حصل على دبلوم أن يستقيل من وظيفته ويبارك في المهن التي يرغب فيها هذا هو النظام المعمول به في العالم بأسره .

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