لارام تطرح تذاكر ابتداء ب 95 يورو ذهابا وإيابا من أوروبا للمغرب
أصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة, وذلك في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبالنسبة للرحلات المسيرة انطلاقا من أمريكا الشمالية (نيويورك وواشنطن و مونتريال) فقد تم تحديد السعر في 500 أورو (ذهابا وإيابا) لكل راكب مرفوق باثنين من أفراد أسرته أو أكثر ، فيما يبلغ السعر بالنسبة للمسافرين الآخرين 600 أورو (ذهابا وإيابا) كما تم تحديد السعر في 120 أورو ذهابا وإيابا بالنسبة للأسر المسافرة المكونة من ثلاثة أفراد. أما في ما يخص المسافرين الفرادى أو بصحبة شخص آخر فقد تم تحديد السعر في 150 أورو للفرد (ذهابا وإيابا).
كماتم اقتراح تذكرة ذهاب وعودة عند انطلاق جميع الرحلات الأوروبية للخطوط الملكية المغربية (باستثناء روسيا وتركيا)، بسعر 97 أورو عن كل راكب بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر
أما بالنسبة للمسافرين المغادرين من وجهات الخطوط الملكية المغربية في إفريقيا و تركيا وروسيا، تم تحديد السعر في 240 أورو (ذهابا وإيابا) لكل سافر مرفوق باثنين أو أكثر من أفراد الأسرة و 300 أورو لكل مسافر بمفرده أو بصحبة أحد أفراد الاسرة
وبخصوص تذاكر الرحلات الجوية القادمة من تونس، سيتم طرحها للبيع بسعر 120 أورو (ذهابا وإيابا) لكل مسافر رفقة اثنين أو أكثر من أفراد الأسرة، وبمبلغ 150 أورو لكل مسافر بمفرده أو رفقة أحد أفراد الأسرة
10 تعليقات
بالنسبة لاسبانيا
شكرا لكم . تحياتنا لملكنا محمد السادس نصره الله وبارك فيه وفي اسرته الملكية
وااسعودية معلهمش الله
السلام عليكم
بالنسبة لمن حجز قبل القرار بأثمنة مرتفعة، هل هناك إمكانية الحصول على تعويض بالفرق في الثمن؟
والله الضحك على ادقان المهاجرين رغم تعليمات الملك محمد السادس نصره الله ماكان لا تخفيضات ولا هم يحزنون اريد ان احجز في الطائرة عبر موقعها في الانترنت فلا جدوا لم يعود ممكن والسلام
اين هي تعليمات الملك الاتمنة لا زالت هي هي؟
السلام عليكم
بالنسبة لمن حجز قبل القرار بأثمنة مرتفعة، هل هناك إمكانية الحصول على تعويض بالفرق في الثمن؟
لو اتخذ هذا القرار قبل بداية شهر يونيو لكان افضل ولان عددا من افراد الجالية سبق ان اشتروا التذاكير باثمان مرتفعة جدا ولا نعرف هل سيطبق هذا القرار ام لا كل شيئ ممكن على كل خبر سار الى حد ما
اثمنة جد مرتفعة القرار لم يطبق
شخص من مونتريالe I just called RAM about the same situation .no refund no discount no voucher, no upgrade